醫護學生赴內地實習 難忘AI應用

【本報訊】有機構資助本地醫護學生暑假期間赴內地高校實習交流兩周，並於昨日舉行畢業典禮。有參與醫科生表示，過程中了解到內地醫療的實力，亦有醫科生對內地醫院利用人工智能（AI）印象深刻。

「仁毅醫學教育獎學金計劃」資助本港38名醫學生及護士學生8,000元獎學金，到北京大學醫學部或上海交通大學第六附屬人民醫院交流學習兩星期；北大醫學部也派出20名醫學生和護理學生來港學習兩星期。本地交流學生來自8所醫護院校，包括港大醫學院、中大醫學院、港大護理學院、中大護理學院、理大護理學院、都大護理及健康學院、聖方濟各大學健康科學院及東華學院。

體驗中西醫協作 到上海交流的醫科生謝柏匡表示，內地醫院在中西醫融合方面令人印象深刻，自己在中醫門診實習時，見到中醫一邊「望聞問切」，一邊查看病人的甲狀腺功能報告。他認為，不少港人到內地求醫，本港醫生需要認識內地醫院系統運作，而今次交流令他了解內地醫療的實力。

另一名到上海交流的醫科生吳卓詩則表示，兩星期的交流內容豐富，更與內地學生一同參與外科手術見習課，協助開刀、縫合等，亦見識到內地智能醫院將科技應用在日常工作，例如利用人工智能方式計算院內物品庫存，獲益良多。