逾萬人心血管病亡 多運動戒煙酒預防

均衡飲食減磅 少攝取油鹽糖 心血管疾病是全球頭號殺手，本港去年逾萬人因心血管疾病而死亡，當中約六成半為心臟病。適逢昨日是世界心臟日，當局呼籲為對抗心血管疾病，市民應奉行健康生活模式，包括保持均衡飲食、多做體能活動、避免煙酒等，以及妥善治理糖尿病、高血壓等風險因素。

心血管疾病是本港導致死亡及疾病的主要原因之一。根據衞生署數據，去年因心血管疾病引致的登記死亡個案共11,138宗，包括7,258宗心臟病死亡個案。

男性罹患風險遠高於女性 署方表示，2020至2022年度的人口健康調查，採用Framingham風險模型，預測患上心血管疾病的風險，包括冠狀動脈心臟病、中風、周邊動脈血管疾病和心臟衰竭。結果發現在40歲至74歲居於社區而沒有相關病徵人士中，心血管疾病屬高風險的比例為18.4%。屬高風險的男性（34.0%）比例遠高於女性（4.9%），並且隨着年齡的增長而上升，從40歲至44歲的1.1%升至65歲至74歲的44.5%。

每天5份蔬果 近98%人不達標 署方又稱，在15歲或以上的人口中，有97.9%表示每天平均進食少於5份的水果和蔬菜，低於世衞的建議；習慣每日吸食傳統煙的人士佔9.1%；定期飲酒（即每周最少飲酒一次）的人士佔8.7%。

此外，2020至2022年度人口健康調查顯示，24.8%的18歲或以上人士未能達到世衞建議的帶氧體能活動量，以獲得顯著健康裨益。而超重和肥胖、血壓過高、血糖過高及總膽固醇過高，於15歲至84歲人士的比例，則分別為54.6%、29.5%、8.5%和51.9%。

當局呼籲，市民應奉行健康生活模式，包括保持均衡飲食，每天進食最少5份水果和蔬菜，以及限制攝取油、鹽和糖。此外，亦要多做體能活動、不要吸煙及避免飲酒，及早發現和妥善治理糖尿病、高血壓等心血管疾病風險因素。