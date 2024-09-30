每區兩條納計劃 度身設計顯特色 行人天橋隧道翻新首階段年底前完工

【本報訊】路政署計劃分兩階段，為全港18區每區的兩條行人天橋、隧道等構築物進行翻新和美化，包括修復老化構件、重新粉刷結構表面等。首階段的18座構築物工程已展開，預計年底前陸續完成；第二階段的18區構築物翻新美化工程，預計明年年初前開展，年中前陸續完成。此外，路政署已展開擴大重鋪行人路路面計劃，涉及全港40段合共長逾16,700米的行人路，涵蓋中西區金鐘道、油尖旺區梳士巴利道等地，並根據整體路面情況規劃維修保養。

美化糅合歷史地標風格 路政署指出，動工前根據構築物的地點度身訂造設計方案，凸顯當區特色。該署園境師吳楚翹舉例，觀塘區橫跨協和街的行人天橋會以山野遊蹤為美化主題，靈感取自於附近的沈雲山郊遊路線，牆身將展示由沈雲山山頂眺望飛鵝山和順利邨的景色。另一條位於沙田區、橫過沙田圍路的行人隧道，美化設計糅合該區歷史建築和地標的特色，例如曾大屋、瀝源橋，以及市民在城門河划艇、沿河畔踏單車等元素。

路政署亦選定荃灣路德圍、中環港外線碼頭及港鐵大圍站進行街道景觀優化工程，其中署方以荃灣圍村為路德圍的美化主題。園境師助理林泳誼說，花槽貼圖設計模仿舊圍村的裝潢和傢俬，而路燈燈柱貼圖則以圍村磚牆、瓦片頂和裝飾性天花作為設計概念。中環碼頭則展示南丫島漁村文化，亦有長洲平安包等元素；大圍站一帶就用上白鷺及果子狸等動物的圖案，呼應城市河道和躍動郊野主題。