長假訪港客按年增兩成 料達120萬人

【本報訊】十一假期將至，內地民眾亦已計劃長假期的出行目的地。旅遊業議會總幹事楊淑芬在一個電視節目中表示，將於明日展開的長假期，選擇以香港為目的地之旅客，較去年增加約兩成，而節日酒店房價較貴，對旅行團的吸引力減少。她指內地客訪港模式轉變，旅遊業界需推出特色深度遊吸客。

消費模式改變 籲深度遊吸客 楊淑芬預計，今次長假會有大約115萬至120萬名旅客訪港，數字比起去年增加約兩成。惟她指節日時的酒店房間價格較高，對於旅行團來說吸引力驟減，旅行團只佔2.5%。她又指，內地訪港旅客消費模式改變，旅遊業界需要推出特色深度遊吸引旅客。本港導遊過去帶團的路線主要以傳統景點為主，缺乏深度遊和外語導遊，故盼政府可以放寬在職留學生留港計劃，讓懂得外語的留學生可以兼職從事旅遊業，紓緩業界的人手短缺問題。

至於整體旅行團數目，她較早前曾預期，今年十一長假內地訪港旅行團數目約有800團，多於疫情前的2018年，或創疫後高峰。不過，她指整體旅客的數目僅得當年的七成半左右，需要時間才能夠恢復當年的旅客數目。