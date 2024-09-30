改善碼頭計劃 7年僅完成2工程

【本報訊】為方便居民、遊客出行及漁民作業需要，政府2017年推展「改善碼頭計劃」，涵蓋23個公眾碼頭，透過重建、增建及提升碼頭設施，改善新界及離島對外海上交通，並配合本地藍綠旅遊發展，但至今僅兩個碼頭完成改善工程。10個碼頭正在興建，當中8個在今年底至明年陸續完成；另外兩個碼頭預計2026年完成興建。其餘碼頭處於規劃及工程設計階段，會適時有序推展。

發展局局長甯漢豪在網誌表示，繼南丫島北角碼頭在2022年底率先啟用，西貢新滘西村碼頭亦於本月21日正式啟用。有8個將於今年底至2025年期間陸續完成，包括大埔區的荔枝莊碼頭、深涌碼頭、三門仔村碼頭、馬料水渡輪碼頭、西貢區糧船灣碼頭、大嶼山二澳碼頭、馬灣涌碼頭及馬灣石仔灣碼頭；而南丫島榕樹灣碼頭及長洲西灣碼頭則預計於2026年完成。另外，大澳公眾碼頭的改善工程將於年底展開。

發展局助理秘書長（工務政策）梁卓琳表示，西貢新滘西村碼頭現時有一條往來西貢、滘西村及糧船灣的街渡，於周末及假日營運。惟舊碼頭泊位水深不足，低潮時船隻難以靠泊，而且只有一個簡陋泊位，假期或使用量高時，設施未能配合需求。

新碼頭增配套 包括太陽能發電板 土拓署工程師梁國華透露，針對舊碼頭不足，新碼頭重建後既改善泊位水深，又設有3個泊位，其中一個設有斜道，方便有需要乘客上落。新碼頭亦提供多元化的配套設施，包括上蓋、座椅、飲水機、充電設施、Wi-Fi及電子顯示屏等。新碼頭設計時亦已考慮環保及可持續發展元素，善用自然光及環保物料，並採用強化玻璃及環保木條建造碼頭上蓋。上蓋亦安裝了太陽能發電板，而碼頭的照明系統會因應不同時段自動調節光度，節省能源。