維港海濱未盡其用 倡換地遷建築打通

增海上載客提升暢達性 方便賞美景 過去旅遊業及不少政界人士要求政府發展及善用海濱，海濱事務委員會主席何文堯指委員會一直持續努力嘗試，期望盡快開放可用的維港海濱空間予公眾使用，又指雖然遇到很多不同類型的困難，但最重要是不怕「做實驗」和面對失敗、總結經驗。有議員指部分海濱未打通，期望遷離該地的政府建築物，而私人物業則透過地換地或建人工板道，令路段暢通；另一議員則建議增加水上的士及餐飲服務等配套設施，以吸引旅客及留住市民。

海濱委員會：探索轉型方案 何文堯昨出席一個活動後解釋，市民習慣隨着社會環境轉變，今日覺得好的東西，5年後可能有所不同，委員會需不斷摸索社會脈搏，以適合市民的方式善用海濱。

他又形容維港海濱是非常珍貴的資產，鼓勵不同人士探討善用海濱的方案，指過程中可能有做得不好的地方，希望大家包容。

對於海濱發展，他指昔日維港海濱主要以多功能用途為主，而在《保護海港條例》通過後，政府一直致力推動海濱轉型。他指當局剛開始向開放海濱公共空間的方向發展，需依賴不同持份者一同構思更多活動，尋找更多可能性，而近一年多已明顯有較多活動在海濱舉行。

現時維港海濱部分地段尚未打通，議員顏汶羽指當中包括政府及私人建築物。他期望政府將其建築物及設施搬遷至維港以外的地方。至於私人建築物，他希望政府透過規劃及重建安排處理，必要時可透過以地換地、興建行人板道等方式打通相關地段。

西九出發 愈方便登岸愈好 至於如何提升市民及旅客的體驗，他建議政府未來一兩年可研究增加更多水上的士、渡輪及遊艇服務等配套，提升維港海濱暢達性。另一位議員陳學鋒亦表示海濱登岸應該愈方便市民愈好，又指海濱和民生地帶割裂、有一段行走距離，從九龍區乘車到維港海濱需要「行番轉頭」。

他舉例，旅客在西九龍一帶參觀博物館後直接乘搭水上的士到中環摩天輪，順道能欣賞維港景色，能提升旅客體驗。

但陳學鋒指維港海濱應增設餐飲設施才能留得住人。現時不少市民會在維港海濱拍照、放狗、做運動，摩天輪一帶間中會舉行不同的大型活動。

陳形容海濱「有活力」，指維港美景值得遊人「食餐飯、飲杯嘢」，會向發展局爭取。