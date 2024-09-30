全港仍有8「爆喉熱點」 施工平均逾4年

【本報訊】本港不時發生水管爆裂事故，對市民生活造成嚴重影響。政府早前曾申請2.3億元撥款為高風險水管進行工程，以紓緩水管爆裂可能造成的公眾滋擾，爆水管問題一度有所減少，惟近期似有故態復萌之勢。在過去3年，每年緊急停水次數超過8,500次，水務署今年截至8月，共記錄20宗水管爆裂事故，當中部分事故更影響住宅及商場供水。

遍東區中西區荃灣屯門 水務署會將在400米長的路段內，於兩年內發生超過一次爆水管，直徑150毫米或以上爆裂的地點列為「爆喉熱點」。全港目前有8個「爆喉熱點」，分別位於東區渣華道及加路連山道、中西區皇后大道西及卑路乍街與士美菲路交界、荃灣區西樓角路及德士古道，以及屯門區屯門鄉事會路與龍門路。

署方於2021年至2023年11月底期間，共完成了21項有關「爆喉熱點」的改善工程，但施工期由規劃及施工時間最長為約7年、最短為約兩年，平均亦要超過4年時間。署方解釋，由於部分熱點位於繁忙路段及接近民居，涉及較複雜的臨時交通安排及面對不同施工限制，因此需要較長的規劃以及施工時間。

本港現時食水管總長度約8,400公里，署方正在全港的食水分配管網內建立約2,400個「智管網」監測區域，除了能監測管網滲漏，以適時為耗損水管進行維修工程外，亦可透過「智管網」中所裝設的水壓管理裝置，探測及調節水管內的水壓，以減少水管爆裂或滲漏的風險。截至2024年6月，署方已完成建立約2,150個監測區域，覆蓋全港各區，餘下監測區域預計約於2025年首季完成。