動輒服役50年 舊區水管成隱患 接二連三響警號 更換速度需提高

【本報訊】食水管及鹹水管接二連三發生爆裂事故，議員楊永杰表示於本年年初曾向當局查詢水管更換工程的進度，指全港約8,400公里的水管，目前更換了約3,000公里，餘下逾5,000公里經初步評估後認為狀態「尚可接受」。不過，隨着近期水管爆裂事故接二連三發生，他認為當局有必要重新進行檢視尤其是舊區的水管。

倡用水下機械人協助監察

楊永杰續指，新界部分新城市建設較近期，所以水管年齡都較年輕；港島區則因最先發展，水管年齡較老，已優先進行更換；而九龍區內部分水管則有近40年至50年歷史。楊永杰表示雖然九龍城區在過去10年已不斷進行水管更換工程，「但似乎個速度都不及爆個速度快」。九龍城區本年至今已有7至8宗水管爆裂的報告，超越去年的總數，他認為是一個警號。他指水管老化的速度或正加快，而水管大部分都設置在馬路地底，一旦爆裂就影響到周邊交通，居民會受到停水等影響。