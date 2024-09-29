天有龍捲地有災 是禍是福躲不開

正當十‧一將至、大熊貓抵港、股市衝破二萬點之際，香港恍若否極泰來，然而昨日忽然天降異象，天文台有紀錄以來首次錄得維港出現水龍捲，目擊者眾，驚呼連連。與此同時，港深西部公路往深圳灣口岸亦上演恐怖奪命車禍，一輛市區及一輛新界的士發生碰撞，兩名「的哥」疑落車「講數」期間，遭後至私家車活活撞斃。有喜有悲本是常態，但天下並不太平，一場怪風，一場車禍，似暗示香港仍然荊棘滿途。福兮禍所伏，執政者豈可不戒！

天降異象 維港首見 這場極為罕見的水龍捲大約在中午12時30分形成，歷時約兩分鐘。由於水龍捲出現在維港水域，範圍頗大，直捲半空，港九多區居民都輕易目睹經過。水龍捲其後在紅磡大環山泳池對開海面着陸，風力猛烈，伴隨水花，情況前所未見，在場市民尖叫頻傳，驚呼「好驚」；同時天文台錄得高達每小時90公里或以上的猛烈陣風吹襲本港。幸好維港當時無船，否則可能造成傷亡。這也是天文台自1959年有紀錄以來，首次接獲在維港內出現水龍捲的報告。

這場水龍捲來襲時機頗為蹊蹺，皆因連日港股暴漲，全城一片狂喜，異象卻在此時降臨，豈不怪哉？可以看見，港股在上周五期指結算日，成交創下歷來新高至4,457億元，恒指亦衝破2萬關口，收20,632點，升707點，創17個月新高，全周累升13%，為近26年來最大單周升幅，港股市值一下子增至近4萬億元。大家苦港股低迷久矣，難得傳來好消息，加上中央送贈的一對大熊貓平安抵達，全城引頸以待。一時間喜事重重，各界皆深信時來運轉，香港終於迎來轉機。

但就在股市「大奇迹日」翌日，不僅天降水龍捲異象，接連港深兩地的西部公路也發生恐怖奪命車禍，不管怎麼看都極不吉利。兩名的士司機送院後先後死亡，僅因為車身輕微碰撞而枉送性命，實在令人扼腕嘆息。同類意外並非首見，今年3月沙田大老山公路也有一輛私家車與的士碰撞後，司機落車爭論期間，遭從後駛至的貨車撞倒，釀成一死一傷。另有統計顯示，去年3月至今年3月的短短一年間，已至少有6宗同類車禍發生，均涉及在公路停車引發意外。一條濕滑的高速公路，幾個粗心大意的司機，隨時釀成不可挽回的悲劇。

實際上，古時候有天人感應之說，「國家將有失道之敗，而天乃先出災害以譴告之，不知自省，又出怪異以警懼之，尚不知變，而傷敗乃至。」這不是迷信，而是中國千年的智慧。既有異象，又有車禍，香港在短短兩日間經歷大起大落，狂喜狂悲，真是巧合這麼簡單嗎？正如玄學家指出，水龍捲出現在維港水面，即香港風水聚寶盆的位置，預示經濟仍然有衝擊，市道仍然會反覆。

風高浪急 危機四伏 想一想也不足為奇，美國聯儲局宣布減息後，中央旋即出重手降準降息，出台重磅政策救市，超出外界預期，大量熱錢由是湧入，香港直接受惠。然而，目前全球大環境並不平靜，中美對抗愈演愈烈，美國為了遏制中國，先後祭出貿易戰、晶片戰等種種禁令都不得要領，下一場必然是打金融戰。中央出手後，暫時是穩住了市場，但前景依然未明，經濟隱憂仍有不少。君不見，地方債台高築，房地產依然疲不能興，在在需要小心翼翼拆彈應對。何況東海、南海、台海風高浪急，美國不停糾眾挑事，無風起浪，中國也頻頻秀肌肉強硬回應，一旦擦槍走火，後果不堪設想。

香港更不消說，經濟疲軟無力，零售、出口、消費數據皆跌跌不休，樓市未見起色，旅遊業旺丁不旺財，產業轉型無從談起。更須指出，作為國際金融中心，金融市場最容易被大鱷上下其手，金融風暴會否在不經意間來臨，實在無人說得準。

《施政報告》即將於下月發表，高官昨日繼續落區大演親民騷，誇誇其談自我感覺良好。在建制派悉心安排下，高官走到哪裏都大受歡迎，但若自視過高，自高自滿，以為施政已臻完美而變得離地，再好的氣氛也會化為夢幻泡影。統計顯示，本港四大核心購物區的街舖空置率創三年半以來新高，達11.7%，反映市道愈來愈不妙。禍福無門，惟人自招。香港經濟危機四伏，距離安全着陸仍然遙遠，執政者切勿掉以輕心！