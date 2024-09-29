撥亂反正：甚麼是新美國工業主義

美國總統選戰進入「埋牙」階段，民意調查顯示，民主黨賀錦麗的支持度稍為領先，但對於選民最關心的經濟議題，共和黨特朗普仍有些微優勢。加上外界對美國經濟「硬着陸」的憂慮，令特氏決定孤注一擲，對經濟問題「落重藥」。

特朗普日前在喬治亞州薩凡納、一個典型受到中國「新質生產力」威脅的美國工業城市舉行競選集會，提出其「新美國工業主義」倡議，聲言上台後會向所有外國進口商品，包括在《北美自由貿易協定》成員國墨西哥生產的汽車大幅加徵關稅，以迫使現時在中國、南韓及德國等地設廠的美國企業，回流到本國僱用本地工人生產。顯而易見，所謂的「新美國工業主義」其實就是貿易保護主義，並無任何新意。

為了加快工業回流，特朗普還建議，將在首屆總統任期內已下調至21%的公司利得稅，進一步降至歐盟規定的15%全球最低稅率水平；設立「聯邦土地特區」向前往當地設廠的企業提供廉價土地，以及任命「製造業大使」向全球招商引資等。過往美國經常批評外國政府通過稅務或地價優惠，補貼本土企業和吸引外資，並稱之為「不公平競爭」或「產能過剩」，現在特氏也要「師夷技以制夷」，又是典型的美式雙重標準。

眾所周知，貿易保護主義會導致物價上漲和生產力下降，長遠令本國消費者受害，企業競爭力受損，並可能會引發別國的貿易報復。但大選投票在即，特朗普已顧不得長遠。美國在短中期也不怕別國報復，因為中、歐、日、韓的經濟都不好，缺乏能力和決心與美國展開貿易戰。而美國在軍事的霸權地位，經歷俄烏及以巴戰事後更明顯，已接近可胡作非為的程度。明日再談賀錦麗的「機會經濟」。