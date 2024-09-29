自成一家：石破茂的對華政策

日本實施議會內閣制，首相一職近年一直由擁有眾議院多數席位的自民黨黨魁擔任。自民黨前幹事長石破茂經過兩輪投票，勝出自民黨總裁選舉，順理成章將出任新的日本首相。如何處理好近年持續緊張的中日關係，成為這位新一屆總理大臣必須面對的外交難題之一。

有趣的是，外界對石破茂的對華立場到底是鴿派還是鷹派有截然不同的看法。由於石破茂在過往的言論中一直承認日本在二戰中對亞洲各國造成傷害，也對靖國神社問題非常反感，自2002年後再沒有參拜過靖國神社，在自民黨屬於異類，很多人說石破茂是親中派。但也有意見認為，石破茂主張設立「亞太版北約」，以及支持加強日本和台灣的關係，是黨內的反華派。其實兩者並沒有矛盾。

石破茂今年67歲，經由前首相田中角榮推薦而踏入政壇，1986年成為當時日本最年輕的眾議員，並連任至今。由於田中角榮開創了中日關係正常化，屬於日本政壇的知華派，石破茂早些年的言行確實比較友華。

然而，日本從來不存在完全親中的政客，只有優先追求本國國家利益的政治人物。石破茂承認二戰侵略史、否定戰犯，不等於他就是親華。事實上，石破茂從政時間長，更重要的是看他近年的政治表態。石破茂早前高調率團訪台並與台灣領導人賴清德會面，已可看出他現在是反華派。

日本的外交政策並不獨立，對華政策的走向很大程度上取決於中美關係。近年中美鬥爭加劇，中日關係短期內不可能有根本性的改善，石破茂只會延續岸田文雄的對華強硬姿態，加大對台灣、菲律賓的支持力度，以及全力配合美國打造「亞太版北約」。北京應未雨綢繆，制訂應對方案。