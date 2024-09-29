冰鑑春秋：又見超高薪實習生

當年民進黨新潮流硬是把北農總經理韓國瑜拉下來，換上甚麼都不懂的年薪250萬元新台幣「實習生」吳音寧，結果造成輿論大嘩，迫使韓國瑜轉戰高雄市長並擊敗陳其邁，民進黨被譏為「搶了菜攤，丟了江山」。現在，民進黨正在重蹈覆轍。

賴清德愛將李孟諺擔任交通部長沒幾天，就被爆出有婚外情，迅速下台走人，遺缺在幾經折衷後，拍板定案由只擔任過市議員、發言人，跟交通事務最深的關係，大概就是坐過交通工具的陳世凱出任。還未上任前，各方就已預料毫無交通專業的他，大概會成為卓榮泰內閣的破口。此時台中又發生女大生被公車在行人穿越道上輾壓，造成一死一傷的慘劇。「行人地獄」再現，交通部長自然責無旁貸，但陳世凱真能扛得起嗎？

果然，陳世凱第一次備詢，立刻引發朝野攻防，民進黨立委搶着發言護駕，台下交通部人員忙着遞字條惡補，藍白立委則一一就交通專業質詢。讓人不可思議的是，陳世凱雖然表情鎮定，但面對提問，頻頻以「委員你可以指教」、「報告委員，我現在手上沒有資料，可以提供給我嗎？」、「交通部有這麼多建設，不可能背給你聽」回應，讓立委黃國昌忍不住怒嗆：「你甚麼都要我指教，奇怪，是你是部長還是我是部長？」現場氣氛極為尷尬。

這種恍如吳音寧鬼上身的表現，豈能讓人對陳世凱的能力有信心？但問題來了，如果人人都知道陳世凱欠缺專業能力，難道卓榮泰與賴清德會不知道嗎？答案其實很簡單，賴清德要的只是願意聽話的傀儡，交通部偌大資源，若沒有親信掌握，肥水豈非落入他人田？至於專業與否，根本就不在他的考量之內。只是台灣民眾未來想要改善交通困境，也顯然是緣木求魚了。