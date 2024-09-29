筆下風雲：你做初一 我做十五

中美對抗已成常態，中國對美國亦愈來愈不客氣。正在紐約出席聯合國大會的中共中央政治局委員兼外長王毅，會晤美國國務卿布林肯時指出，美方不能總以「兩副面孔」對待中國，一邊肆無忌憚圍堵打壓中國，一邊若無其事與中國對話合作，應該停止武裝台灣，公開反對台獨。中國把話挑得明白，美國若繼續裝傻扮懵，兩國關係不可能有改善。

中美作為全球兩個大國，中國不斷申明中美應該合作共贏，中國無意稱霸，可惜美國壓根兒不信。由華府到國會再到民間智庫，不斷提出中國威脅論。最近中國事隔44年再次展開洲際彈道導彈全射程測試，射程直達美國本土，震驚北約及美國盟友。美國有政客繪影繪聲警告將會出現「珍珠港」、「911」翻版，極盡妖魔化和誇張之能事。

然而美國不會道破，中國之所以向太平洋試射導彈，究竟是誰逼出來的。這些年，美國一再糾集嘍囉圍堵中國，最近更擬在菲律賓和日本部署導彈瞄準中國，更不時在台海興風作浪。至於牽頭成立四方安全對話、AUKUS等打造亞洲版小北約，更是司馬昭之心，路人皆見。中國國家安全備受威脅，不秀肌肉對外表明有「大把貨賣」，擁有反擊能力，難道要坐以待斃，任由美國魚肉嗎？

據指布林肯仍在盡最後努力，希望為「老闆」拜登落台前拉線，促成任內第3次拜習會。布林肯表示，暫未有進一步消息，但雙方同意保持溝通的重要性，最快未來幾星期會有公布。正如王毅所說，美國講一套做一套，早就令人生厭。中國已亮明紅線，美國若不回應，兩國元首見不見也是一樣。儘管現時仍未到撕破臉皮的地步，但你做初一，我做十五，中國再也不會客氣。