龍吟虎嘯：從九組數據看美國

近日看到幾組數據，有的比較精確，有的比較粗略，有的比較近期，有的比較久遠，但無妨，都可以了解這些數據反映出來的美國社會民生、經濟狀況，反映出美國一般老百姓和所謂中產階級的生存狀況。

數據一，美國長期有二、三千萬人沒醫療保險，很多人看不起病，不能看病，一些中產階級也會因病致貧。

數據二，美國有1,500萬人由於藥費太貴而推遲購買處方藥，6,500萬人因醫療費過高乾脆放棄治療，1.37億人因病面臨財務困難。

數據三，美國每年GDP的五分之一用於醫療保健，但效果低於任何一個發達國家。

數據四，在美國，超聲心動圖的收費介於1,000至8,000美元之間，而日本和比利時的「談判定價」低於150美元。

數據五，2007年申請破產的美國家庭中，62.1%因醫療費用過高所致，儘管這些家庭三分之二有保險。

數據六，進入21世紀，美國每年在押囚犯高達200多萬人，平均每10人就有一人坐過牢，成年男人坐牢概率約為五分之一，美國是「監獄大國」。

數據七，世界銀行2023年各國人均預期壽命顯示，中國是78.2歲，排名47位；美國是76.3歲，排名58位。

數據八，聯合國教科文組織的數字表明，2018年中國的文盲率為3%，美國是21%。

數據九，1950年美國的文盲率為10%，中國的文盲率是80%。

很多年來美國的「大外宣」是，美國「無比強大」，美國人民的生活「無比富裕」，此乃美國民主、自由制度無比優越的必然結果，此乃美國普世價值可以照亮全球。許多國家，包括中國的洋奴買辦和公知，據此不斷宣揚中國要富強、要現代化就只能學美國，只能擁抱美國普世價值，即使美國國力衰敗，問題多多，老百姓的日子很不怎麼樣，他們也視而不見！