澳門消息：電騙36萬「保釋金」 5內地漢落網

【本報綜合報道】澳門執法部門收到市民通報，成功瓦解詐騙集團，包括兩名集團骨幹在內的5名男子相繼落網。據調查，人員發現集團至少與3宗「猜猜我是誰」騙案有關，涉案金額逾36萬澳門元。執法部門將繼續調查在逃人士及騙款下落。5名男子涉嫌相當巨額詐騙及犯罪集團罪被移交檢院跟進。

專呃長者 促款項交「律師」 被捕5名男子均為內地居民，分別姓范、姓郝、姓和、姓伏及姓胥，年齡介乎27至48歲，報稱無業、工廠雜工及裝修工人。執法部門在上周二（24日）至上周四（26日）接獲兩名當地男女長者報案，兩人聲稱固網電話收到陌生來電，對方自稱事主親戚，因傷人需要保釋金及賠償金，要求事主將款項交予「律師」。兩人未疑有詐，在中區住所附近分別將12萬港元及24萬澳門元交予多名陌生男子，直至與家人聊天方知被騙，隨即報案求助。

人員調查後鎖定多名集團成員身份。前日（27日）上午11時許，有市民收到詐騙電話，並通報大廈罪案預防小組。執法部門調查後發現案件與早前接獲的兩宗詐騙案件高度關聯，安排人員提早在交收地點部署。下午約一時當場截獲涉案范×、郝×、和×及伏×，同時在關閘口岸將準備出境的胥×拘捕。

經調查，人員發現案中范×及郝×為集團骨幹成員，前者操控下線行騙，而郝×則負責安排集團成員與事主交收，而案中另外3名疑犯均為負責交收的「車手」。執法部門進一步調查集團運作時間、目前多少人在逃、是否涉及其他案件、騙款下落等情況。