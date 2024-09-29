住所闢毒窟 檢值130萬貨

【本報訊】執法部門早前根據線報及經調查後，於上周五（27日）下午約1時，突擊搜查啟德承豐道一住宅單位，在單位內檢獲約2.5公斤懷疑氯胺酮、23克懷疑可卡因及674粒懷疑搖頭丸，總市值共約130萬元。警員經初步調查後，以涉嫌「販運危險藥物」，拘捕單位內一名28歲男子，並把他帶走調查。