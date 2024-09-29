黑幫網購彈票黨 跑腿着校服犯案

共31男女落網 包括主腦骨幹 執法部門根據線報，鎖定一個由本地黑幫操控的詐騙團夥，於上周二（24日）至昨日在全港展開打擊與彈票黨有關的網購騙案，共拘捕31男女。調查顯示，疑犯於社交網相約賣家交收貴價貨，透過空頭支票交易後失聯，其後轉售貨品獲利，相信該犯罪團夥至少與45宗同類騙案有關，涉款約100萬元。其中一名疑犯已被控一項「欺詐」罪，並於昨日提堂。

執法部門早前根據線報及經調查之後，於上周二至昨日一連5日，在全港各區展開代號「夜海」行動，打擊與彈票黨有關的網上購物騙案。警員經情報收集及調查閉路電視影片之後，鎖定一個由本地黑幫操控的詐騙團夥，並以涉嫌「以欺騙手段取得財產」、「串謀詐騙」、「處理贓物罪」及「洗黑錢」罪，拘捕18男13女（16至72歲），相信犯罪團夥與至少45宗同類騙案有關，涉款約100萬元。

行動中，警員檢獲多套疑犯犯案時所穿的衣服，以及9張空頭支票等證物，初步相信被捕人包括集團主腦、骨幹、負責交收或入數的跑腿，以及傀儡戶口、網購平台帳戶及空頭支票持有人。被捕人分別報稱學生、地盤工及清潔工等，當中5男一女為未成年人士，其中兩人為同學關係，犯案時身穿校服。此外，犯罪集團會把騙取的贓物轉售兩間店舖，警員經搜查後，在旺角一間二手相機店起回20部相機及鏡頭，並於元朗一間二手電話店起回7部手提電話，兩間店舖的兩名店員因而涉案被捕。

扮買家物色電話相機錶袋 初步調查顯示，詐騙集團假扮買家，在社交媒體及網購平台，物色例如電話、相機、配件、手錶及手袋等較易轉手的貴價貨，在與賣家交收時聲稱自己有事在身，向賣家傳送偽造的入數紙後，再委派集團跑腿裝作買家親友、同事代為交收，並於取貨後借故離開，令賣家無暇檢查銀行餘額。

此外，部分個案中騙徒會以典型「彈票黨」方式犯案，並冒認銀行向受害人發送入數的手機短訊，受害人誤信其帳面結餘增加，便把貨物交予騙徒。同時，騙徒會訛稱存入金額有誤，讓受害人把差額退回造成雙重損失，待銀行其後通知事主「彈票」後始知受騙。

執法部門相信，涉案團夥已活躍逾3個月，主腦透過多個社交平台，以數千元不等報酬招募跑腿，利用「搵快錢」心態指示成員負責入票、交收或賣出傀儡戶口等，並透過即時通訊軟件控制交收過程，該批跑腿大多為16至17歲的學生或無業人士，他們犯案時低估犯罪嚴重性，最終被繩之以法。執法部門呼籲市民轉售物品時要小心支票交易，檢查轉帳紀錄時應以「可用餘額」作準，並小心分辨由銀行發出的交易短訊。