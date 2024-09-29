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中學天台燒雜草 惹火燭虛驚

校舍天台懷疑發生火警，最後證實一場虛驚。（蘇偉明攝） 校舍天台懷疑發生火警，最後證實一場虛驚。（蘇偉明攝）
校舍天台懷疑發生火警，最後證實一場虛驚。（蘇偉明攝）
【本報訊】昨日早上約8時半，有途人行經尖沙咀廣東道180號麗澤中學對開，發現上址中學校舍天台懷疑起火冒煙，遂慌忙報案求助。
消防接報趕至，進入學校及登上天台，經調查後證實有工人燃燒雜草冒煙，上址並未發生火警。
執法部門經調查後，把案件列作「誤會」處理。
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