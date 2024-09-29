中學天台燒雜草 惹火燭虛驚

【本報訊】昨日早上約8時半，有途人行經尖沙咀廣東道180號麗澤中學對開，發現上址中學校舍天台懷疑起火冒煙，遂慌忙報案求助。

消防接報趕至，進入學校及登上天台，經調查後證實有工人燃燒雜草冒煙，上址並未發生火警。