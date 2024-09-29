9月29日(日)
要聞港聞
電子報
即時新聞
主頁
昔日東方
09月29日 (日)
要聞港聞
兩岸國際
產經
娛樂
副刊
男極圈
體育
馬經
波經
社論專欄
慈善基金
昔日東方
時尚潮流
科技新知
名家專欄
保健．教育
東方日報正論
功夫茶
神州縱橫
世界視線
產評
龍門陣
七旬嫗行山跌傷頭 直升機送院
跌傷頭的七旬嫗送院治理。（馬竟峯攝）
【本報訊】昨日上午10時43分，一名七旬婦人與十多人行山，期間行至近馬鞍山梅子林一帶，七旬婦懷疑不慎失足跌倒，頭部受傷淌血，同行人士見狀，慌忙協助報案。
救援人員接報趕至，政府飛行服務隊直升機奉召協助，事主清醒被吊起送往東區醫院治理，事故原因及經過有待進一步調查。
事發於馬鞍山梅子林一帶。
第一手消息請下載on.cc東網
iPhone/
iPad/
Android/
本文連結 :
https://orientaldaily.on.cc/content/要聞港聞/odn-20240929-0929_00176_224/七旬嫗行山跌傷頭--直升機送院
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc