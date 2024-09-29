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七旬嫗行山跌傷頭 直升機送院

跌傷頭的七旬嫗送院治理。（馬竟峯攝） 跌傷頭的七旬嫗送院治理。（馬竟峯攝）
跌傷頭的七旬嫗送院治理。（馬竟峯攝）
【本報訊】昨日上午10時43分，一名七旬婦人與十多人行山，期間行至近馬鞍山梅子林一帶，七旬婦懷疑不慎失足跌倒，頭部受傷淌血，同行人士見狀，慌忙協助報案。
救援人員接報趕至，政府飛行服務隊直升機奉召協助，事主清醒被吊起送往東區醫院治理，事故原因及經過有待進一步調查。
事發於馬鞍山梅子林一帶。事發於馬鞍山梅子林一帶。
事發於馬鞍山梅子林一帶。
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