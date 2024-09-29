七旬嫗行山跌傷頭 直升機送院

【本報訊】昨日上午10時43分，一名七旬婦人與十多人行山，期間行至近馬鞍山梅子林一帶，七旬婦懷疑不慎失足跌倒，頭部受傷淌血，同行人士見狀，慌忙協助報案。

救援人員接報趕至，政府飛行服務隊直升機奉召協助，事主清醒被吊起送往東區醫院治理，事故原因及經過有待進一步調查。