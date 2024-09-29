改裝漁船藏千萬支私煙 遇查拒停航 拘5內地漢

【本報訊】前日凌晨，海關稅收罪案調查科人員，發現一艘沒有任何識別信號的漁船，趁黑夜海面能見度極低情況下，在蒲台島對開海面向鴨脷洲方向進入香港，由於相信有人走私大量未完稅香煙入境，遂聯絡港口及海域科人員截查該艘漁船。海關區域巡邏船確定漁船位置後，於是上前準備搜查，惟該漁船發現海關船隻靠近後，隨即掉頭向香港南部水界逃走，嘗試逃離香港水域。

市值4500萬元 當時海面一片漆黑且能見度極低，在海關船員及雷達監控指揮中心配合下，最終掌握該漁船的準確位置。當海關船隻靠近漁船兼指令對方停航時，漁船的人士未予理會，船隻繼續向南面水界逃走，關員其後強行登船及控制該漁船，在蒲台群島以西水域截停該漁船，在船頭及船尾船艙分別檢獲400萬支及600萬支懷疑私煙，市值約4,500萬元，應課稅值約3,300萬元。5名內地船員（29至43歲）因未能提供相關貨物艙單的文件或資料被捕，已被落案控以「輸入未列艙單貨物」罪，明日在東區裁判法院提堂。

海關表示，案中走私分子為了提高運載能力，把該艘約150噸漁船進行非法改裝，以增加船艙內部空間以便走私更大量的私煙。至於檢獲的1,000萬支私煙等同一個40呎貨櫃可裝載的數量，海關稍後會要求海事處檢驗該艘漁船的改裝情況。

此外，走私分子放棄使用普通貨船或快艇進行走私，並轉用不起眼的漁船，於船上當眼位置放置100個裝有魚獲的發泡膠箱，船員也配備漁業工作服，企圖掩人耳目偽裝成普通漁民或漁船，以逃避海關追查。檢獲的私煙六成為非本地常見牌子，不排除會再走私到外地煙稅更高地方以賺取香煙差價。