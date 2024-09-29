東呼即應：手持告票問取消 拍片呃流量真無聊

【本報訊】香港社會荒唐事，豈止公院出現老鼠、床蝨、塌天花。《東呼即應》近日發現網上流傳片段，有男子手持「牛肉乾」以普通話問執法人員「我剛買菠蘿包，這個能取消嗎？」被指擺明玩嘢、拍片呃流量。有網友則指女友買機票，錯把目的地與出發地掉轉，問網民該如何是好。

開機擺位 從車廂向外拍攝 網上流傳片段顯示，一名男司機手拿一張「牛肉乾」以普通話問執法人員，「我剛買菠蘿包，這個能取消嗎？」但觀乎片段，明顯是有人開定機並從車廂中向外拍攝，看來似是「玩嘢」性質居多，可是普通話男提出「取消」的要求，可能頗適合以下這位事主。

有網民在網上發文指，原本計劃與女友趁聖誕假期到日本玩兼慶祝新年，但報稱女友上網買錯機票，變成平安夜由成田「返」香港，明年1月6日才從香港「去」成田，問網民「有冇計？在線等」。

是否又一次呃流量事件，見仁見智，不過明眼人都看得出，掉轉了目的地與出發地，是可以向航空公司要求更改或者取消機票，當然有可能會被收取一些費用。