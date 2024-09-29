灣仔海濱 50復古街燈浪漫醉人

【本報訊】新舊並存、中西共融的灣仔一向是遊客觀光熱點。最近在灣仔海濱長廊安裝了50支復古街燈，外形復刻了橫跨1890年至1970年代的8款街燈設計，配上維港靚海景和高樓大廈的景致，不論早、中、晚打卡都浪漫「爆燈」。復古街燈展期由即日起至明年1月31日。

烏蠅頭列車旁任打卡 記者昨日到復古街燈處一看，50支復古街燈以螺旋形方式圍繞排列，正正在極具紀念價值及令人懷念的「烏蠅頭」港鐵列車旁邊展出，兩者相互配合輝映。拍攝期間記者也見到有不少遊人經過，更有遊人駐足與復古街燈合照留倩影，記錄下充滿港式情懷的一面。

該50支復古街燈將會由即日起至明年1月31日展覽，亮燈時間為晚上6時至10時。其實灣仔區與香港電力發展大有淵源，在1890年，香港第一間發電廠投產，坐落於灣仔日、月、星街一帶，街名取材自三字經中的「三光者，日月星」，寓意電力帶來光明，而電力廠首個任務，就是點亮附近50支街燈，這些街燈安裝在海邊，除了照亮街道，亦為船隻指引靠岸的方向。