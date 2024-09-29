無人機綻放 大熊貓照亮維港

【本報訊】以國畫大師徐悲鴻作品為主題的無人機表演昨晚在灣仔舉行，時長約15分鐘，逾千名觀眾約晚上7時半到場守候。1,500架無人機晚上8時正亮起燈光，緩緩升上維港上空，勾勒出香港今昔光景、獅子山等特色。近日全城掀起「大熊貓熱」，表演尾聲的「彩蛋」中亦加入一眾「大熊貓生力軍」，兩隻大熊貓寶寶分別在「吃竹葉」和「睡覺」，連同背後兩隻成年大熊貓，向香港市民「打招呼」。

徐悲鴻作品為主題 無人機排成香港象徵性的海港，並逐一排成小漁船、輪船、貨櫃船的圖案，呈現香港由漁港發展成大城市的過程。第二幕則展示出電車、纜車等本地特色交通工具，亦有無人機於大廈天台旁飛過、象徵舊式九龍城的畫面。

談到香港特色，當然不少得獅子山。由無人機組成的獅子山閃閃生輝，之後更變成一隻飛躍金獅，取材於徐悲鴻的《新生命活躍起來》，同時歌頌港人「獅子山精神」，寓意自強不息。另外，亦有以徐悲鴻的《紫荊花》為題的立體紫荊花在維港上空綻放，冀祝福香港。