啟德體育園股權變動 政府冀無礙開幕運作

【本報訊】即將落成的啟德體育園出現股權變動，政府表示已接到有關的股份轉讓申請，會以香港利益為依歸，將按照合約與相關股權持有方的管理層商討事件。政府的原則是要確保工程順利完成，運作要符合要求。

將與企業管理層商談 政府將會與相關企業管理層商談，希望對方能令政府相信今次的股權轉讓，不會影響啟德體育園的開幕和運作，強調啟德體育園是香港一個重要的盛事場地，萬眾期待它可以成功運作。談到現時啟德體育園的工程，政府指進展順利，有信心年底前完成所有工程完成，跨部門小組會監察工程進度、運作情況和配設施，並與體育園管理層就會面機制等事宜建立良好系統。體育園運作初期將舉辦不同的試驗賽和演練，特別是針對大型賽事的人群管理，相關的各個環節都要做得更好。

啟德體育園預計明年第一季開幕，除了政府負責的299.93億元建築費用，其設計、興建及營運均由「啟德體育園有限公司」承辦，而該公司是由新世界發展旗下一間全資附屬公司持有75%權益，以及新創建一間全資附屬公司持有25%權益。日前新世界發展宣布，擬將啟德體育園有限公司的股權悉售母企周大福企業，包括代價金額等主要條款仍有待磋商，並要取得所需的政府及監管批准。