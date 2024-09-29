綠色集運 啟德東九洪水橋 料未來兩年招標

邀交意向書密鑼緊鼓 已作影響評估 政府密鑼緊鼓推動三大智慧綠色集體運輸系統，運輸及物流局向立法會交通事務委員會提交的文件透露，政府最新評估，啟德及東九兩系統暫定於2025年及2026年招標。洪水橋/厦村項目第一階段道路工程的勘查研究及設計工作，已於5月展開，當局亦爭取在2026年內就項目進行招標。

文件指，三個項目已於年中批出顧問合約，上月亦就東九龍及啟德項目項目邀請本地及國內外系統的供應商及營運商提交意向書，可供日後確定項目的技術細節、推展方式及財務安排作參考。政府亦會於今年年底就洪水橋/厦村項目，邀請相關供應商及營運商提交意向書，了解市場對有關項目的意向及能力，並會為系統制訂營運規管框架和法例等作籌備。

東九系統或增藍田北站 當局指，全長約7公里，擬設8個車站的東九龍項目，會爭取於2026年招標、2027年批出項目建造合約，並於2033年或之前落成系統投入營運。環境保護署已於上月就項目發出環評概要，當局已展開對環境、交通、文物、土地等各方面的影響評估，以提升設計方案及籌備為項目刊憲。當局表示，在推展彩虹東至油塘東走線的同時，亦會透過邀請相關系統的供應商及營運商遞交意向書，就擴展或調整系統走線延伸至慈雲山、竹園、翠林及康盛等地區，以及就馬油塘至油塘東段採用非隧道形式，及加設藍田北中途站的可行性，會探討預留位置作日後擴展系統走線之用。

至於全長約3.5公里，擬設5個車站的啟德項目，採用高架專屬車道走廊（以高架橋/軌道系統等形式）設計，連接啟德前跑道區至港鐵啟德站。環境保護署同樣已於上月就項目發出環評概要，爭取於2025年招標，並於2026年批出建造合約，當局將要求承辦商在不遲於開始建造後3年，完成建造工程。

洪水橋/厦村項目展勘查 還有洪水橋/厦村項目，全長約16公里，系統第一階段長約4.5公里，初步擬設7個車站，系統第一階段道路工程的勘查研究及設計工作，已於5月展開。政府目標是在今年底就洪水橋/厦村運輸系統，邀請相關供應商及營運商遞交意向書，並爭取在2026年內就項目進行招標。