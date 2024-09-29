醫健：伶牙俐齒：牙齒感染封喉可奪命 勿待牙痛才求醫

那天，急症室接收了一名因牙齒感染導致呼吸困難的病人。口腔頜面外科醫生奉召到場，發現病人下巴和頸部嚴重腫脹，臨床診斷為口腔底蜂窩性組織炎（Ludwig's Angina）。氣道已經明顯收窄，需要立即注射抗生素和安排緊急手術放膿，並拔除感染源頭的牙齒。術後病人需要插喉並於深切治療部留醫兩天，再在病房注射一星期的抗生素，待情況穩定才能出院。

牙齒感染，絕大部分是細菌引起。細菌引起蛀牙，進入牙齒內部引發牙髓炎，引起劇痛，亦是「牙痛慘過大病」的由來。部分「鐵人」透過食止痛藥和無比的忍耐力捱過好幾天，掩飾了他們的諱疾忌醫，往往發現牙痛一天比一天好轉，以為雨過天青，只是偶爾牙肉出現血泡流膿甚為不適。

牙髓炎難自我痊愈 事實上，蛀牙導致的牙髓發炎很少可以自我痊愈，因為牙髓內的血液供應少，抵抗細菌的能力比較弱，牙髓炎後續引發牙髓壞死。當神經線也死掉的時候，劇烈牙痛的感覺當然隨之有所減少，令患者誤以為情況好轉。其實，這可能只是一場噩夢的開端。壞死了的牙髓成為了細菌孳生的溫床，在缺氧的環境底下孕育出對人體更有害的惡菌。

惡菌走出牙髓，引發免疫系統的反應，有機會引起大面積的感染，由於頭頸筋膜空間（Fascial space） 相連，牙齒感染可以蔓延至下巴和頸部組織，引起蜂窩性組織炎（Cellulitis），形成腫脹。這名病人所患的Ludwig's Angina，是口腔底和下巴兩側的急性發炎，在未有抗生素的年代，這情況死亡率超過九成，就算現今配合抗生素的治療，亦需要及時放膿和保護氣道，才能確保病人不會被封喉奪命。

今天，病人回來覆診，他大致上已經痊愈。我告訴他，若果當天遲幾小時才求醫，情況可能更加糟糕，亦叮囑他需要定期見牙醫作檢查，盡早處理有問題的牙齒。

香港大學牙醫學院

口腔頜面外科臨床教授梁耀殷