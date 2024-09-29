無原因腹瀉失眠 或心臟病先兆

【本報訊】不少人因突發心臟病逝世，令人想起心臟病前兆的重要性。「冰凍三尺，非一日之寒」，傳統中醫學對於心臟病前兆有明確的病徵，包括頭暈、頭重腳輕、手足冰冷或麻木、胸悶心悸；無原因的肩背疼痛、便秘或腹瀉、失眠等，多數人往往容易忽略而錯失治療時機，有中醫提醒若發現這些症狀應盡快就醫。

心臟病等同中醫學「胸痹」範疇，以胸部悶痛，輕者僅感胸悶如窒，呼吸欠暢；重者心痛徹背，背痛徹心。可因寒邪內侵、飲食失調、情志失節、勞倦內傷、年長體虛等因素，導致痰濁、血瘀、氣滯引致心脈痹阻而發胸痹。病位在心，涉及肝、肺、脾、腎等臟。

四肢冰冷 心臟噴射力不足 基督教聯合那打素社康服務中醫及中醫專科服務認為，胸痹發作前已有許多明顯症狀，例如心臟跳動產生的血熱，只停留橫膈膜以上，即胸腔和頭面，造成頭暈、頭重腳輕。血熱未能到達四肢末端，產生麻木冰冷感，反映心臟噴射力量不足。心臟的力量及產生的血熱長期停留在胸腔而不能往下走，心臟想多跳幾下維持循環通道而產生心悸胸悶。此外，出現無原因的肩背疼痛、便秘或腹瀉、失眠亦是徵狀之一。

中醫師提醒，心臟病前兆多數是可以逆轉的，尤其是心血管堵塞、二尖瓣、心律不整。其背後看不見的原因是心臟跳動的力量和產生的血熱不足；若擔心自己患有心臟病前兆，請諮詢中醫師了解預防罹患心臟病的方法。