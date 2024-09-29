「3層應急」僅至年尾 教界冀恒常機制 倡增駐校輔導員 照顧學生精神健康

【本報訊】學童自殺情況令社會擔憂，青少年精神健康響起嚴重警號，政府補鑊在學校推行的「3層應急機制」將延長至年底，支援學校及早識別有較高自殺風險學生。中學校長會主席連鎮邦昨指，處理學生精神和情緒健康需要有恒常機制，熟悉環境和面孔對有需要協助的學童十分重要，建議增加駐校輔導員和臨床心理學家，並透過公私營醫療協作，轉介有醫療需要的學生到私家醫院，以減輕公立醫院壓力，讓學生得到適切幫助。

新一份《施政報告》下月中發表，連鎮邦在電台節目表示，政府提倡發展經濟、創新求變，教育和栽培人才有重要角色，建議政府成立高級別委員會，跨部門和跨專業研究學童需要，就提升學生幸福感，制訂政策目標。

循DSE升大學 籲計「最佳5科」 政府上次進行大規模教育改革是在2000年，連鎮邦認為，是時候再檢視和改革，特別關注高中生面對公開試的壓力。他指香港整體學生在一些國際評核表現卓越，但每年只有約1.5萬人能夠升讀大學，可研究增加大學學額，並修訂文憑試（DSE）中要獲取「332A2」的大學收生最低要求，改以計算「最佳5科總分」，以照顧不同能力和專長的學生。他認為做法不等同降低要求，而是讓學生對升學和前途抱有希望，看到自己的價值所在。

連鎮邦又指，小學小班教學政策下，基本每班人數為25人，中學每班人數一般則是33人，有北區學校更達到每班34人，人才入境計劃下，部分學校收生亦有增加。他指人口結構性下跌，期望中學亦可逐步減少每班人數，讓老師更好地照顧學生。

中學校長會副主席邱潔瑩在同一個電台節目上亦表示，應打造健康、正向和快樂的校園，讓學生享受學習環境。而大學收生亦可以因應學系需要，在相關學科作加權計算，達到培育多元人才目標。