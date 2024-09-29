4歲女童縫針昏迷 仁濟兩員工涉虐兒就逮

留醫4個月仍危殆 事件有進展父感慨 仁濟醫院5月發生一宗醫療事故，4歲女童心悅接受頭部傷口縫合手術期間突心臟驟停，後變成缺血性腦病變，她留醫瑪嘉烈醫院兒科深切治療部（PICU）約4個月，至今仍危殆。執法部門昨日在葵青區拘捕了當日參與縫合手術程序的兩名分別26歲及62歲女子，兩人是仁濟醫院的護士及病房助理，涉嫌「對所看管的兒童或少年人虐待或忽略」，即涉虐兒。醫管局稱兩人將被暫停職務。心悅爸爸黎先生指自己「每日在苦等」，樂見事件有突破性進展，但對醫管局及仁濟醫院至今未承認事件是否涉人為失誤非常失望及不滿。

醫管局指，心悅仍要靠鼻胃管餵食和呼吸機治療。議員陳穎欣表示今次拘捕及檢控行動能起到阻嚇作用，證明事件的嚴重性，必須查明事件真相，心悅的父母一直承受着愛女昏迷危殆的心痛和精神折磨。她透露周一（30日）會與黎先生舉行記者會。

「我女兒好慘 得幾歲搞成咁」 陳又引述黎先生說：「每日都在苦等，我女兒心悅好慘，得幾歲就被人搞成咁，昏迷在床」，他希望事件能夠盡快水落石出，做錯事的人應為行為負責！

醫管局昨日發表聲明，將遵循現行的人力資源政策處理此案，局方亦會繼續全力配合執法部門的調查。衞生當局亦稱高度關注事件，對女童的不幸遭遇感到極度難過。當局會繼續全力提供適切的治療及支援。

九龍西醫院聯網5月31日曾公布，已邀請兒科及急症科專家檢視事件，包括縫合傷口的流程；聯網亦已為病人安排罕見疾病的檢測，現正進行基因排序，以確定事件成因是否涉及罕見疾病。根據院方紀錄，病人在縫合傷口前，仁濟醫院護士為病人評估傷口情況，而病人服務助理則安頓和固定病人，病人以俯臥姿勢接受傷口縫合。