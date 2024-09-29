十一長假 消費額料遜去年 旅客人均使$4000

當局臨急公布活動 旅業嘆無所適從 十一假期將至，港府舉辦大量活動迎客，但旅遊業界卻對假期生意態度保守。香港旅遊業議會總幹事楊淑芬昨日預計，10月1至2日的單日訪港內地旅客有逾20萬人，十一7日長假訪港的旅行團則約800多個，或創疫後訪港人流高峰，不過，估計旅客在港的人均消費額或會比去年低，粗略估計約為4,000多元。香港旅遊聯業工會聯會理事長梁芳遠亦引述業界反映，長假期的生意不理想，收客進度很慢。有酒店負責人指，尖沙咀酒店訂房入住率比去年微升一個百分點至93.7%，但房價就下降了9%，即約200元；另一間位於銅鑼灣的酒店，入住率更比去年低2%至3%。

楊淑芬預計十一7日長假中，會有115至120萬內地旅客訪港，按年增加一至兩成，旅行團訪港數目亦會比2018年多，但整體旅客數目僅得2018年的七成半左右。至於今年酒店房價，她指也有所下降，料旅客人均消費額或會比去年低，粗略估計人均約為4,000多元。

梁芳遠昨亦談到對十一旅遊的看法，業界反映今個長假期的生意不理想，已落實的旅行團數量不算多。認為當局一般均較遲公布活動安排，不利業界吸客，經營旅行團需要預先規劃，業界亦曾多次表達意見，而當局則解釋指需要商業神秘感。

10‧5後酒店入住率恐斷崖下降 酒店業主聯會執行總幹事徐英偉則指，預料下月1至4日是酒店入住率高峰期，但10月5日或以後就會呈現「斷崖式下降」，目前仍有酒店房間可供旅客在十一長假期間預訂。暑假期間，本港酒店業界營業額下跌兩成，業界對十一長假的預訂及銷售也傾向審慎。對於香港酒店房租被指太貴，徐英偉則認為房租已不算高，而且也有減價，希望政府能更早通知業界將會舉辦的盛事活動，方便業界串聯活動，推出不同旅遊產品，吸引旅客。

另外，中央贈港的大熊貓安安、可可已抵港，楊淑芬認為本港可積極發展熊貓經濟，但不能只依賴海洋公園，建議政府設立熊貓創意產權，將創意產權開放予商界使用，甚或推出政策鼓勵商界使用，令全城有很多熊貓特色產品、食品等。