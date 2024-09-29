西部公路車禍 落地講數齊捱撞 兩的哥飛彈命喪

尾隨私家車狂撼釀悲 司機涉危駕致死 昨日下午，一輛載客市區的士及一輛新界的士，沿港深西部公路往深圳灣口岸行駛，期間兩車疑因切線碰撞，據悉兩的哥落車理論時，尾隨而至的一輛私家車懷疑收掣不及，猛撼兩部的士後再撞倒兩的哥，兩人捱撞飛彈路面重創昏迷，送院後先後不治，一名的士女乘客則告輕傷。執法部門經初步調查後，以涉嫌「危險駕駛引致他人死亡」拘捕私家車司機，事故原因及經過仍在進一步調查。

事發於昨日下午2時許，上述兩部的士沿港深西部公路往深圳灣口岸方向行駛，當駛至元朗新生新村對開，據悉新界的士由中線切入快線時，意外與沿快線駛至之市區的士碰撞，市區的士碰撞後停在快線，新界的士則駛前數十米後停在快線。有「車Cam」片段顯示，兩名的士司機站於打開車尾箱之市區的士車尾理論。

至近下午3時，一輛掛上中港牌的私家車尾隨而至，司機懷疑未有察覺有兩部的士因交通事故停在快線，結果在收掣不及下，「嘭」一聲撞向兩部的士，正在理論及磋商的兩名的哥猝不及防，捱撞飛彈倒臥在新界的士車頭對開路面毫無反應，有途經駕駛人士見狀，慌忙協助報案。

的士女乘客輕傷送院 救援人員接報趕至，發現兩的哥重創昏迷，遂即時替他們急救並由救護車急送天水圍醫院搶救，其中姓周（67歲）新界的士司機傷重不治，其後姓卓（57歲）市區的士司機同告身亡，涉事市區的士姓王（29歲）女乘客輕傷，由救護車送往屯門醫院治理。

意外後，兩輛的士俱停在快線，市區的士右車頭損毀，車尾嚴重凹陷，橫亘中線與快線之間；新界的士右邊車身輕微凹陷，車尾亦有損毀，地上遺下大攤血漬，不少汽車零件散落路面。肇事私家車車頭凹陷，擋風玻璃爆裂呈蜘蛛網，車上安全氣袋彈出，停於兩輛涉事的士前方的中線。

警員封鎖現場搜證，經初步調查後，以涉嫌「危險駕駛引致他人死亡」，拘捕肇事姓梁（40歲）私家車司機。受意外影響，港深西部公路（往深圳灣口岸方向）近新生新村的部分行車線需一度封閉。

3月沙田曾有同類意外 資料顯示，今年3月4日沙田亦發生同類意外，一輛私家車沿大老山公路往九龍方向行駛，當駛至近石門交匯處對開與一輛的士相撞，意外後兩車停在中線，兩司機落車商議。適時，一輛中型貨車尾隨而至，司機懷疑未及察覺，收掣不及下貨車連撼兩車及撞及兩名司機。事故中，姓梁（68歲）私家車司機死亡，姓吳（53歲）的哥頭部重創，58歲貨車司機涉嫌「危駕」被捕。