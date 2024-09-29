天象意示離散 港恐迎險情

【本報訊】維港昨日首現水龍捲，港、九兩岸大批市民親睹異象，議論紛紛。玄學家雲文子就表示，「水龍捲」又稱為「龍吸水」，昨日天象意示香港雖有資金流入，惟衝擊難免。玄學家吳奇雲則以易經卜卦，預示未來有險，有離散之象，料香港未來或遭遇險情，仍很多人會移民他去。

玄學家吳奇雲表示，昨日罕見的在維港出現了水龍捲，有風在水上的意思，通過易經的卦象，得出了風水渙卦。吳奇雲解釋，渙亨，王假有廟，利涉大川，利貞。渙卦卦義為離散，逃離危險，又有利用外力化險之意思。所以昨日的天象，預示着未來有險，有離散之象，移民潮會不斷，亦有很多人會離開，不解決現況，要靠外力脫險。按卦義，人心渙散需要收拾與凝聚人心，才可以化險為夷。

雲文子解釋，此次「水龍捲」現象出現時本港沒有風球，天氣尚算穩定，故不算大凶兆，而「水龍捲」又稱為「龍吸水」，呼應奇門遁甲卦象「值符」為龍，為領導、元首，奇門演說：「值符所到之處，百惡消散，諸兇寂滅」，能化解災厄。

汰弱留強 年底或有難關 她續稱，香港是福地，得上天庇佑，天降大水喉照住，意示逐步有資金流入，但衝擊難免，有「汰弱留強」之象，能配合九運元素的行業會有突破改善。但反之，年底是一個難關。認為水龍捲的預兆為反覆上揚之象。