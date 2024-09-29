「擎天巨柱」乍現大環山泳池 狂風猛吹 觀眾席市民驚嚷：快走呀

【本報訊】紅磡大環山游泳池昨有大批市民直擊水龍捲，當時游泳池正舉行比賽，不少市民坐在觀眾席上等候賽事，忽然發現場館外的海面出現水龍捲，有市民一度驚慌欲撤離，亦有市民大膽地舉機拍攝壯觀且驚險的一幕。事後，不少市民上網大談水龍捲觀後感，大都表示前所未見。專家則指出，如果市民近距離遭遇水龍捲，不應走近觀看，因為水龍捲會帶來狂風，市民應遠離及找遮蔽體保護自己。

不宜走近觀看 應前往室內 大環山游泳池位於紅磡海邊，昨日正值九龍城區康樂體育促進會（游泳組）日在這裏舉行比賽，促進會林教練當時亦在游泳池內，他表示，昨日有雷雨，水龍捲登陸時比賽已因天氣關係暫停，沒有人員因此受傷。

目睹水龍捲時，不少場館內的市民均舉機拍攝奇景，影片可見水龍捲接近場館時，現場狂風大作，場館的旗幟均被吹得獵獵作響，有市民擔心叫嚷「快走呀」，也有觀眾席市民找地方躲避。驚慌間，水龍捲已很快消散，原本恍如連接海天間大漩渦的水龍捲，結構先由底部霧化，漸至消散。

有網民直言，今次是第一次在如此近距離看到水龍捲，也有網民好奇地說，若當時有船隻在附近，會否被水龍捲捲走？今次有大批市民在水龍捲出現的附近，有人更試圖走近去觀察，前天文台台長林超英表示，水龍捲通常會帶來狂風，因此市民在近距離遭遇時應盡快前往室內或遠離，亦不推薦前往水龍捲近前觀察。