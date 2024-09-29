水龍捲長空 維港首舞動

專家拆解玄機 衝擊經濟避無可避 本港昨驚現罕見天文景象，天文台首次接獲在維多利亞港附近有水龍捲報告，水龍捲在海上捲成柱狀，在半空中「舞動」，高度比對岸住宅更高，非常壯觀及「仙氣」十足。雖然水龍捲歷時約兩分鐘，但足以引起全城哄動，多區市民直擊拍攝及嘖嘖稱奇，直至水龍捲在紅磡大環山游泳池消散。氣象專家形容今次現象十分罕見，可謂「聞所未聞」。有玄學家指水龍捲在香港風水聚寶盆位置出現，經濟會有衝擊，比較反覆，亦有玄學家推算是離散之意。

天文台65年來首次接報 天文台昨日早上11時05分發出了雷暴警告，昨午12時55分指在中午12時30分左右維港附近有水龍捲報告，近2時再發特別天氣提示，指與高空擾動相關的驟雨及強烈狂風雷暴正影響本港東部。今次是天文台由1959年開始接獲報告以來，首次在維港內接獲有水龍捲報告。根據網上片段顯示，東區走廊北角、紅磡街道、啟德及黃大仙等地區，均有市民拍攝到水龍捲。

歷時2分鐘「似特技電影」 目擊者蘇先生向本報表示，他在位於黃大仙寓所能清晰拍攝到水龍捲，當時水龍捲約持續了兩分鐘，他直言自己也是第一次看到這種天氣狀況，覺得十分壯觀，仿似在看特技電影。

天文台前台長林超英表示，今次水龍捲在維港出現且登陸的情況十分罕見，可謂「聞所未聞」，水龍捲多在6、7月左右出現較多，9月並不是水龍捲頻發的時間。林又指，水龍捲持續時間普遍不會很長，通常是以分鐘計，且在登陸後由於沒有水氣供應會較快消散，此次水龍捲的規模並不大，加之維港兩岸有不少高樓，同時接觸海面的時間也不算長，僅維持了一至兩分鐘。

他又指，難得一見維港內水龍捲，由向下伸延落海面到登陸後消散全過程，不容錯過，而水龍捲最後落在大環山泳池對開海面。

專家稱情況罕見感詫異 天文台前助理台長兼香港氣象學會發言人梁榮武表示，水龍捲可能出現在任何地方，但需要因應雷暴雲團的位置，今次並不是規模發展，規模較小的雷暴雲團剛好經過維港，並有不穩定大氣層結構、風切變等，有利於龍捲風發生。他又指，水龍捲一般會在低壓槽或低壓區，甚至熱帶氣旋、颱風下才常出現，昨日只是間中有雷暴，大部分時間有太陽，故有些特別，令他「少少詫異」。

天文台指水龍捲是一條快速旋轉、夾雜着水滴的雲柱，由對流雲的底部連接着水面。水龍捲的風速一般較陸地上的龍捲風為低。由於水龍捲有時能將水吸起，它也俗稱為「龍吸水」。據天文台數據，本港錄得的水龍捲日子主要集中在每年5月至10月，當中以6、7月最為多發。另外，天文台預測本港未來數天晝夜溫差將變大，今日大致多雲，日間部分時間有陽光及炎熱，市區最高氣溫約攝氏32度。隨後一至兩日大致天晴，日間酷熱。10月1日時北風逐漸增強，10月2日及3日則風勢較大，早晚稍涼，市區最低氣溫在攝氏22度左右。