自成一家：惡霸心態適得其反

美國總統大選臨近，共和黨候選人特朗普日前提出「新美國工業主義」經濟策略，宣稱一旦當選，將會任命「製造業大使」，游說海外企業到美國設廠。除了中國，他的槍口還對準南韓、德國等盟友，聲言要「奪取其他國家的就業崗位，奪取他們的工廠」。這種霸道作風的選舉語言，是特朗普的一貫風格，但在現實中企業是逐利的，政府一味靠嚇只會適得其反。

前些年美國製造業企業持續外流，昔日的汽車之城底特律慘變「鐵銹帶」。究其原因，是美國自身的政策鼓勵發展金融業、科技業和高端服務業，對製造業的政策逐漸變得不友好。特朗普幾年前出任總統，已聲言要讓美國製造業復興，不過效果不彰。今天再推動，同樣是困難重重。

首先是政治阻力。特朗普要說服國會通過吸引企業的大幅減稅政策，在目前華府財赤高企之下並非易事。其次是營商環境，美國的產業鏈遠不如中國完善，不少原材料的零件需要進口。繼而是美國的工程師、工人不足。中國玻璃大王曹德旺早年到美國設廠，就指美國人工成本是中國的8倍。

更重要的一點是，美國工會勢力大，經常罷工威脅加薪。就連美國本土巨頭波音，目前亦正身陷罷工困境，即使資方提出4年加薪三成及恢復員工表現花紅，工會仍然拒絕表決。有分析指，波音每罷工一天就會損失1億至1.5億美元。

美國近年政治環境惡化，對企業而言更是一大隱憂。有調查顯示，基於大選的不確定性，三成企業已押後、縮減或取消投資計劃。特朗普對各國喊打喊殺，福耀玻璃的美國工廠早前就突然被調查。不少外國企業都擔心今天去美國設廠，他日會成為被華府政治針對的對象，根本沒興趣去美國投資。