筆下風雲：穿越台海 報復試射

日本執政自民黨舉行總裁選舉，前幹事長石破茂當選成為新總裁。中國外交部表示，中方不評論日本內政，冀日本堅持走和平發展道路。以目前中美角力愈演愈烈的態勢觀之，美國一眾棋子反華只會愈跳愈歡，尤其日本並非正常國家，有美國駐軍，換上誰人當首相也是一樣，中日關係難有改善。

君不見，就在中國事隔44年再次展開洲際彈道導彈全射程測試，向太平洋發射一枚洲際彈道導彈不久，日本海上自衞隊護衞艦「漣號」同日即穿越台灣海峽，是海上自衞隊成立以來首次，澳洲和新西蘭的海軍艦艇亦大老遠跑來「協同行動」。

無獨有偶，今年7月日本海上自衞隊護衞艦「涼月號」，在沒有通知中方的情況下，駛入浙江省附近海域。日方直到最近才非正式告知中方為「誤闖」，並已撤換艦長。言猶在耳，又來一記糾眾穿越台海，日本仔愈來愈囂張，有目共睹。很明顯，中國是次向太平洋發射洲際彈道導彈，射程達到12,000公里至15,000公里，意味能直接用核彈打擊美國本土，已震驚一眾美國盟友。美國還故作鎮定，聲稱事前已接獲中國通知，惟跟美國同享情報的日本卻不知情，事後一味呱呱嘈，澳洲和新西蘭亦表示憂慮。結果不旋踵，即有日本海上自衞隊護衞艦連同澳紐艦艇穿越台海，擺明就是受到美國指示的報復行動，否則一眾嘍囉國家根本沒有膽子這麼做。

在美國遏華愈來愈力不從心之際，惟有糾集盟友一起壯膽。問題是，美國目前正被俄烏和以巴兩場戰爭牽着鼻子走，兩場戰爭皆要打下去，若台海出現擦槍走火的情況，美國有能力兼顧嗎？日本反華跑到最前線，不斷捋老虎鬚，恐怕最後只能吃不了兜着走。