強詞有理：特朗普帶貨

特朗普是出了名的大嘴巴，一向誇誇其談，九唔搭八。他聲稱若是再度當選總統，將第一時間致電中國領導人，為甚麼？不是表達善意，而是興師問罪，要求中方遵守所謂的貿易協定，購買500億美元美國農產品。這實在諷刺得很，美國作為世界唯一超級強國，號稱七大工業國（G7）之首，但除了農產品，似乎沒有其他東西可以賣給中國，是不是很可笑？

沒錯，中國確實需要進口大量農產品，但並非只有美國一個賣家，俄羅斯、巴西、墨西哥也是農產品輸出大國，而且性價比更高，中國選擇多的是，為何一定要向美國購買？有數據顯示，近年美國大豆和粟米佔中國進口的比例持續下降，可見中國正加緊尋找替代貨源，終有一天徹底放棄美國農產品。老美指摘中國沒有遵守貿易協定，美國又何曾遵守過？特朗普在任期間退群成癮，視國際協議如無物，還好意思批評別人，臉皮未免太厚了。

特朗普一直喜歡拿貿易逆差說事，埋怨中國佔了美國便宜。這分明是本末倒置，中國需要的東西，美國偏偏不給，獨沽一味農產品，怎麼可能沒有逆差？消除逆差的辦法其實很簡單，只要美國重返自由貿易，取消種種不合理貿易禁令，各國互通有無，互惠互利，許多問題自然迎刃而解。

可惜老美根本沒有這種氣度，更沒有這種格局，反而愈來愈偏執狹隘。最近美國商務部建議全面禁售裝有中國軟硬件的互聯網汽車，等於不准所有中國汽車進入美國市場，包括在中國生產的美國品牌汽車。白宮一位經濟官員更聲稱，本世紀初的「中國衝擊」損害了美國製造業，美國政府決心不再受到「第二次衝擊」。其實從來沒有人衝擊美國，是美國衝擊了自己，製造業空心化又不是別人造成，怨誰？美國實體經濟江河日下，連曾經引以為傲的高科技產業也失去以往光芒，一味對中國封鎖禁運，結果只能封死自己。

數字可以說明一切。今年前8個月，中國出口額達到2.31萬億美元，而美國只有1.44萬億美元，雙方距離已經不是一般的小。從傳統製造業到高科技領域，中國正實現跨越性發展，對世界經濟的影響力愈來愈重要；反觀美國經濟正面臨泡沫化危機，製造業和出口貿易不斷萎縮，可謂外強中乾。難怪特朗普只能為農產品帶貨，因為實在沒有其他東西可以推銷。