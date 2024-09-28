欺詐洗錢逾億元 50男女就擒

【本報訊】今年1月至7月，執法部門共接獲24,407宗詐騙案件，佔整體罪案率四成半，較去年同期上升12%，同時，今年上半年有逾5,800人因涉嫌「洗黑錢」相關罪行被捕，較去年同期增加40%，當中超過4,400人為傀儡戶口持有人，佔拘捕人數78%。

油尖區警員在上周四（19日）至本周四（26日），展開代號「世爵」的執法行動，打擊詐騙及洗黑錢活動，以涉嫌「以欺騙手段獲得財產」、「串謀詐騙」及「洗黑錢」罪拘捕50人。被捕人士包括36男14女（16至75歲），他們報稱地盤工人、清潔工人、主婦、速遞員、退休人士、學生及無業等。大部分被捕人為傀儡戶口持有人，其餘為公司董事、犯罪場所租客、詐騙電話登記人。50名被捕人士共涉及43宗案件，當中涉及10宗投資騙案、10宗網上購物騙案、8宗求職騙案、8宗電話騙案、4宗低息貸款騙案、3宗其他類型的詐騙案件。涉及款項合共高達1.1億元。

冒兌換店「送日圓」 12人中招 損失金額最大的案件為一宗網上投資騙案，受害人為一名外籍人士，為公司董事。事主被利誘投資股票，把3,000萬元存入本地5個銀行戶口。案中有3名本地男子被捕，據了解，他們為銀行戶口持有人，其後獲准保釋候查。

另外，執法部門指出，近日港幣兌換日圓匯率下跌，吸引港人兌換日圓用作旅行用途，惟有不法分子設局騙取市民旅費。在2024年6月，油麻地一名兌換店店主報案，指有不少市民到其店舖領取較早前兌換的日圓，經查問後，店主發現有不法之徒利用其公司名稱及商標，在社交媒體設立專頁，聲稱以優惠匯率兌換日圓，甚至以兌換50萬元日圓送贈一萬日圓。受害人聽從騙徒指示，把金錢存入銀行及到兌換店取錢，其後發現沒有相關交易。案中共有12名受害人，涉款約31萬元。警員拘捕3名本地男子，他們均為傀儡戶口持有人，因微薄的金錢利益而出售個人銀行戶口予詐騙集團收取款項。