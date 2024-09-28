搗虛幣騙黨 拘25人包括主腦

【本報訊】上周四（19日）至本周四（26日），黃大仙區執法部門展開代號「聯鬥」的執法行動，針對虛擬貨幣相關的騙案及洗黑錢活動拘捕25人，瓦解一個專門利用虛擬貨幣洗黑錢的本地集團。被捕人士包括18男7女（19至65歲），分別報稱地盤工、侍應、無業等，當中包括一名集團主腦、3名骨幹成員、21名傀儡戶口持有人。他們分別涉嫌「以欺騙手段取得財產」及「洗黑錢」。

警員在被捕主腦的處所，檢獲逾20部電腦設備、兩個虛擬貨幣的冷錢包及文件等。初步調查相信，犯罪集團至少涉及在今年1月至8月期間在全港發生的39宗相關案件。集團由2023年5月起營運，利用傀儡的資料，同時開設銀行戶口及虛擬貨幣交易所戶口。骨幹成員分工微細，透過詐騙手法，把受害人的金錢存入傀儡銀行戶口後，另有骨幹成員隨即在虛擬貨幣交易所平台進行買賣，利用犯罪得益購買虛擬貨幣，然後再由其他骨幹成員，把虛擬貨幣透過平台或冷錢包，轉至集團主腦。除此之外，集團利用空殼公司在虛擬貨幣交易所開設帳戶，進一步隱藏身份。

損失總額逾700萬元 犯案集團的干犯詐騙案，包括網上投資騙案、網上求職騙案、假客服騙案等，39名受害人為23男16女（19至72歲），包括學生、文員、主婦及退休人士等，損失總額逾700萬元，每宗損失金額由3.8萬至160萬元。其中最大損失金額的案件為網上投資騙案，事主為一名38歲女售貨員，她於社交平台認識騙徒，被誘騙在虛假網站購買虛擬貨幣，對方聲稱比其他交易平台會有更高回報。事主信以為真，於一個月內透過11次轉帳至9個指定銀行戶口，合共損失160萬元。