物流服務欠戒心 轉移值1500萬毒品

K仔扮奶粉掩飾 迷你倉工廈囤積 海關根據情報，本周四（26日）在港九搗破3個毒品儲存倉，共檢獲約32公斤、估計市值約1,500萬元的懷疑氯胺酮（俗稱K仔），並且拘捕一人。初步調查顯示，被捕人士懷疑在油塘及香港仔租用迷你倉囤積毒品，至近日再租下觀塘一工廈單位，並利用物流業界轉移毒品。涉案的K仔最初以蛋白奶粉包裝作掩飾，毒販「搬倉」後把毒品拆件，再將之裝入食物包裝「改頭換面」以便分銷。被捕疑犯已被控以3項「販運危險藥物」罪，將於今日提堂。

海關毒品調查科人員經深入調查及資料分析，鎖定兩個分別位於油塘及香港仔的迷你儲存倉，以及一個位於觀塘的工廈單位，懷疑該些處所被不法分子利用。根據調查，販毒集團利用物流服務的便利，在不同迷你倉開設戶口，再把毒品放在倉內作長時間囤積。期間，有人會把毒品由一間迷你倉轉移至另一迷你倉，從而試探貨物是否安全。

販毒集團把毒品囤積於該兩個迷你倉，直至本月認為時機合適，再租用一個位於觀塘的工廈單位。調查過程中，關員鎖定一名本地男子，懷疑他安排物流公司提取存放於迷你倉的毒品，將之運送到該個觀塘工廈單位，然後把毒品拆件及重新包裝以便分銷。

換食物包裝分銷 無業漢落網 至本周四晚上，關員突擊搜查上述迷你倉，分別檢獲約9公斤及約15公斤以蛋白奶粉作包裝的懷疑K仔；同日，關員在觀塘截查及拘捕該名男子，把他押到涉事工廈單位搜查，再在單位內檢獲約8公斤懷疑K仔，當中有部分被收藏在獨立的食物包裝內。行動中，海關發現現場有一批毒品包裝工具，以及一批被剪開的蛋白奶粉包裝，相信該名男子在成功收取毒品後，將蛋白奶粉包裝換成食物包裝，準備再作分銷。

被捕男子27歲，報稱無業，他已被控以3項「販運危險藥物」罪，今日在東區裁判法院提堂。調查工作仍在進行，不排除會有更多人被捕。海關呼籲物流業界要對新客戶提高警覺，如有懷疑，可致電向海關舉報。

藏1365萬元大麻花 拘兩少年 另外，執法部門與海關本周四採取聯合行動，在大埔區拘捕兩名分別15及17歲少年，他們分別擔當負責處理毒品倉成員及販毒集團骨幹成員，並檢獲約50公斤懷疑大麻花，總市值約1,365萬元。兩名疑犯已分別被暫控兩項「販運危險藥物」罪及一項「串謀販運危險藥物」罪，案件將於今日在粉嶺裁判法院提堂。