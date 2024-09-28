醫健：醫健寶庫：AI與基因組學在個人精準醫療的發展潛力

人工智能（AI）與基因組學的結合正在重塑醫療保健藍圖，推動個人化和精準醫療的進步。隨着DNA測序技術的發展，基因組數據激增，透過AI高效分析這些複雜數據，識別出人類難以察覺的重要基因訊息，並結合個人病史、生活方式及環境因素，以提供全面的健康風險評估。

AI在個人化醫療中有顯著的發展潛力，能分析基因組以找出影響疾病的易感性和治療反應的基因變異，協助醫療專業人員制訂針對性的治療策略。此外，AI可及早發現身體潛在的健康問題，有效在症狀出現前識別高風險人士，讓醫療人員及時介入，改善預後情況並降低醫療成本。

然而，AI與基因組學的結合亦面臨道德倫理挑戰，包括對遺傳訊息的濫用和誤解的擔憂。由於基因組學涉及大量個人敏感資料，如何解決歧視、隱私及數據安全問題至關重要，以保障個人權利。因此，建立強而有力的防護措施，讓每個人都能掌控自己的基因組資料，並確保資料正確使用和共享透明度，是未來的關注要點。

要推進這個新領域的發展，「以人為本的人工智能」（human-centered AI）在強調道德考量的同時，亦需優先考慮個人福祉。這要求在AI系統的進程中，需以可讓人類理解的形式，並從多角度及各種觀點作出考量。此外，加強醫療保健專業人員及公眾的教育，並促進對AI在基因組學中應用的理解和信任，將會是推動這一技術的成功關鍵。

鍾侃言醫生

香港大學李嘉誠醫學院

臨床醫學學院兒童及青少年科學系臨床副教授

麥駿宇博士

香港大學李嘉誠醫學院

臨床醫學學院兒童及青少年科學系助理講師

香港大學李嘉誠醫學院