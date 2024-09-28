紅磡六旬婦染大鼠戊肝

【本報訊】本港再現人類感染大鼠戊型肝炎個案，衞生署衞生防護中心昨日表示，一名61歲女子感染該病，患者有長期病患及免疫力弱，現時情況穩定。病人居於紅磡，流行病學調查指患者沒有直接接觸齧齒動物或鼠隻，潛伏期內亦沒有外遊，屬本地感染個案。中心及食物環境衞生署派員實地視察個案居住地點，發現有小量鼠迹，中心不排除病人可能在潛伏期內間接接觸受老鼠或其排泄物污染的地方或食物而受感染。

中心指，病人於本月初小便深色，其後到仁安醫院覆診時，發現肝功能持續異常，其血液樣本經化驗後證實感染大鼠戊肝。

居所現小量鼠迹 防護中心及食環署實地視察個案居住地點的鼠患和環境衞生情況，在視察時發現小量鼠迹。病人居所的管理公司將在相關地點設置熱能探測攝錄機進行鼠隻活動調查。食環署防治蟲鼠事務諮詢組將視乎情況及需要進行防治鼠患工作。

本港在2018年發現全球首宗大鼠戊型肝炎，至2020年11月已錄得15宗。其後幾年不時錄得新個案，如2023年2月，一名有長期病患的28歲男子確診大鼠戊肝，2022年亦最少有兩宗同類個案。