男生陸運會遇襲骨折 拘中學男師

【本報訊】大埔懷疑發生老師襲擊學生事件！據了解，事發於本周三（25日）下午約2時，大埔一間中學正在大埔運動場舉行陸運會，該校一名15歲男生與一名中四女生在運動場觀眾席聊天，期間有人疑取笑對方的學術成績，女生聞言不滿，遂向一名姓趙（57歲）老師「告狀」。

調解紛爭變捉頸推落地 不過，有人在調解學生紛爭期間，突然情緒激動捉着男生的頸部並把其推落地。遇襲男生右手骨折，但無即時求助，回家後始把事件告知母親，再前往大埔那打素醫院接受治理及報案求助。

事發後翌日，該校繼續舉辦陸運會，警員經調查後，於當日上午約11時在大埔運動場內，以涉嫌「襲擊致造成實際身體傷害」拘捕趙男。被捕人士其後獲准保釋候查，須於10月中旬向執法部門報到。

另外，有市民於昨日凌晨在社交平台發文，表示希望尋找同校的家長，內文稱「有學生係（喺）學校遇到教師拳打腳踢」，現已報案及到醫院驗傷，敦促家長如果發現同樣情況，請與貼文者聯絡。