東呼即應：大人顧住玩手機 熟睡B險撻落地

【本報訊】養育小孩子要付出無窮無盡的精力、時間以及金錢。然而兒童精力旺盛，有時淘氣起來更變成「小魔怪」，讓家長時常「頭痛」。不過，兒童一旦發生意外，後果隨時不堪設想。《東呼即應》近日於網上發現不少懷疑成人疏忽照顧兒童的相片及片段，其中一張網上相片顯示，有大人只顧坐着玩手機，旁邊的小女孩在嬰兒車裏睡覺，懶理整架嬰兒車「打側」。相中成人並沒有扶着嬰兒車，當車中小孩一轉身，隨時會令整架車失平衡翻側，釀成意外。

玩櫈失重心 外傭壓少主身 有僱主在社交平台上載短片，批評外傭照顧不周，指工人姐姐多次弄傷她的兒子，有次還撞到嘴唇發腫，更想就事件報案，控告工人姐姐虐待兒童。從僱主上傳的閉路電視片段可見，小男孩踩上一張膠櫈，而工人姐姐站在他的背後，不過或是椅子不太穩固，而男孩懷疑失去平衡，一下子在工人姐姐面前連人帶櫈跌落地。

另一條片就拍到小男孩坐在有轆的櫈上，工人姐姐從後面推着他玩，豈料一下失去重心，大人、小孩以及櫈子，「攬炒式」全部跌倒在地，並撞到頭部。工人姐姐跌倒時，更壓在小男孩身上，可謂「睇到都痛」。

雖說片段及相中成人相信並非有意為之，不過香港家居地方淺窄，雜物又多，一不小心隨時發生意外，照顧小孩時必須要多加留意，防患未然。