旅客走私香煙趨增 澳洲：可禁入境3年

【本報綜合報道】澳洲邊防局（ABF）周四（26日）發表聲明，自今年7月1日以來，該局在澳洲各地的人員攔截並拒絕了24名試圖從澳洲各地機場走私未申報香煙的旅客入境，涉及超過80萬支香煙，估計逃稅逾100萬澳元（約535萬港元）。邊防局表示，愈來愈多從日本、台灣、香港和新加坡機場出發的旅客試圖走私香煙到澳洲，警告試圖走私非法煙草進入澳洲的國際旅客將被捕及取消簽證，可能面臨長達3年的禁止入境期限。

多來自港台日星 邊防局指揮官馬克恩（Ken McKern）表示，被攔截的旅客很可能為犯罪集團工作，他們試圖透過隨身攜帶或託運行李走私未申報香煙，然後交給澳洲的犯罪集團。人們普遍錯誤地認為參與非法煙草貿易是一種無受害者的犯罪行為，但事實並非如此，有組織犯罪集團通過銷售非法煙草獲得巨額利潤，並為非法販毒等其他犯罪活動提供資金。

局方亦公布數宗最近攔截的國際旅客走私未申報香煙案例，全部涉及日本人。今年7月5至6日，邊防局官員攔截9名日本公民，他們試圖在悉尼機場走私超過33萬支香煙。同月30日，一名試圖在珀斯機場走私超過3.4萬支香煙的日本人被截獲。8月24日，邊防人員攔截兩名試圖在墨爾本機場走私逾7萬支香煙的日本公民。9月7日，邊防人員在布里斯班國際機場查獲4名日本人，在行李藏有14.1萬支走私煙。