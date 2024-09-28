調查：大學畢業生期望人工2.5萬元

【本報訊】有調查發現，大學畢業生期望入職後平均薪資可獲近2.5萬元，但僱主期望支付的平均薪資則只有約1.8萬元。有求職平台昨日公布《2024年畢業生薪酬及就業調查》，受訪者除談及希望薪酬外，最多人想任職的機構仍以政府居首，佔比27.2%。

僱主指願予1.8萬元 該調查訪問了435名應屆畢業生及235名僱主，畢業生期望平均每月可獲24,958元的薪金，比去年增加120元；而僱主則期望平均每月向畢業生支付18,317元的薪金，比去年的17,293元上升5.9%。

大型銀行及跨國資訊科技巨企亦吸引畢業生，其他如醫院管理局亦有4.0%想加入，港鐵及香港賽馬會則分別有4%及3.2%受訪畢業生希望入職。調查又發現，約44.5%受訪畢業生想加入私人企業任職，比率較去年下跌。

聖方濟各大學廖湯慧靄商業及款待管理學院助理教授黎天恒認為，今年畢業同學面臨多重就業挑戰，包括缺乏綜合技能和實戰經驗、就業市場激烈競爭以及經濟環境的不確定性。黎建議，畢業生可建立專業的線上形象，如在職場社交平台展示個人專業技能、工作經歷和成就，分享自己在某一領域的熱情和專業知識，從而吸引僱主的注意。