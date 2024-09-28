外傭今起加薪2.5% 增至4990元

【本報訊】受聘於本港僱主的外籍家庭傭工今日起加薪2.5%，政府表示，即日起簽訂的僱傭合約上調外傭月薪，由4,870元加至4,990元！但在9月27日或之前按現時每月4,870港元的「規定最低工資」簽訂的外傭合約，仍可於10月25日或之前送抵入境事務處處理。

膳食津貼維持不變 政府昨日宣布，外傭的「規定最低工資」將調高2.5%，膳食津貼則維持在每月不少於1,236元。現時，本港僱主聘用外傭的「標準僱傭合約」，規定僱主必須為外傭提供免費膳食，絕大部分僱主均為外傭提供免費膳食，但僱主亦可選擇以膳食津貼代替，該津貼每月不少於1,236元。

政府發言人表示，按既定相關機制仔細考慮香港過去一年的整體經濟和勞工市場情況，以及短期經濟前景。在考慮所述的相關因素、僱主的負擔能力和外傭生計後，政府決定調整「規定最低工資」。

政府亦檢視了膳食津貼的水平，在參考相關的消費物價指數後，決定該水平將維持不變。