南丫海難死因研訊 明年5‧6展開

【本報訊】 2012年10月1日發生的南丫海難，造成39人罹難。有死者家屬之後入稟高院，要求法官頒令死因裁判法庭就事件召開死因研訊。惟高院原訟庭拒絕申請，上訴庭去年7月推翻原訟庭裁決，頒令需召開死因研訊。死因庭昨展開第二次非公開研訊前檢討。據死因裁判官頒下的紀要簡述，研訊會在2025年5月6日展開，不設陪審團。

7死者親屬參與 不設陪審 死因庭昨晨進行第二次研訊前檢討，閉門進行。研訊完成後，裁判官周慧珠頒下書面紀要簡述，指本案涉及39名死者，其中7名死者的親屬將參與死因研訊。將參與死因研訊的有適當利害關係的人已獲提供死亡調查報告，當中包括來自410名證人的供詞及報告。死因裁判官將於2025年5月6日展開死因研訊，研訊由死因裁判官獨自審理，預期聆訊長60天。死因庭將在2025年1月14日，進行第3次非公開死因研訊前檢討，以解決相關事項，包括親屬要求提供更多資料及任何待定事項。

資料顯示，海難發生後，兩名肇事船長被刑事起訴，「海泰號」船長黎細明被裁定39項誤殺及一項危害他人海上安全罪成，共判囚8年；「南丫Ⅳ」船長周志偉則被裁定一項危害他人海上安全罪成，判囚9個月。案件編號：CCDI 1075-1113/2012