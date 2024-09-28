盧煜明任中大校長 明年1月8日生效

【本報訊】香港中文大學校長遴選委員會早前推薦「無創產前檢查」之父、現任中大醫學院副院長盧煜明出任大學校長，校董會昨日投票通過有關推薦，結果一致通過任命盧煜明為中大第9任校長，任期5年，任期由明年1月8日起生效。盧煜明感謝校董會對他的支持和信任，指自己在中大27年，期望在歷任校長奠定的基礎上，承先啟後，進一步提升大學在研究創新方面的實力。

獲校董會全票通過 談到反修例風波期間，中大發生不少事件，盧指事件對大學來說屬前所未見，現在已重拾正軌，校方管理層會集中做基本的事，包括推動學術和教育。他又稱，學術自由是學院的基石，上任後會多與不同學院及學生溝通，又指學生會是學生在大學接受教育的重要元素之一，支持在符合《社團條例》和程序下重建學生會。

至於與校董會的關係，他指校長是校董會的重要成員，與校董會是「一家人」，最重要是團結為中大做事。

中大校董會主席查逸超表示，非常高興盧煜明擔任新校長，盧的學術成就斐然，在國際上享有崇高的地位，又曾經在中大擔任多個重要職位，擁有豐富行政經驗和人際網絡，將有效推動大學發展，並促進校董會和大學管理團隊的溝通合作。校董會亦同時感謝即將卸任的現任校長段崇智在過去7年來的服務和領導。