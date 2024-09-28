公屋舊𨋢更新規格 最長10個月冇得搭

未來6年升級550部 動工須暫停服務 房屋署轄下公屋及相關設施有約6,200部升降機，當中1,400部升降機已使用25年或以上，佔升降機總數約23%，房屋署計劃分階段更換升降機，並在2025/26至2030/31年度的6年中，為約550部現有升降機安排招標，該署估計，每部升降機進行現代化工程需暫停服務約7.5至10.5個月不等，而每部升降機涉及的工程費平均約為175萬元。

據房屋局向立法會提交的文件顯示，房委會自1988年起已持續推行升降機現代化計劃，全面更換由房屋署所保養的升降機裝置包括控制裝置、驅動馬達及其機械裝置、外門及相關部件和機廂等。計劃推行以來，房屋署已完成超過1,500部升降機的現代化工程；每年在升降機現代化計劃下批出的升降機合約數目亦有約80至90部。

至於已使用25年或以上的升降機，房委會每年作出評估，以制訂現代化工程的優先次序，考慮因素包括升降機整體運作情況、各項裝置更換的技術可行性、居民的期望等。房屋署會按計劃邀請房委會升降機承辦商名冊上的承辦商投標有關工程合約。

興華（二）邨作試點縮工程時間 此外，為減低工程對居民的影響，房屋署選取了位於柴灣的興華（二）邨其中兩部升降機，作為試點進行局部升降機現代化工程，目的是為減少整體工程時間。興華（二）邨的標書在今年8月已批出，安裝工程預計會在明年第3季展開，相對以往升降機停用時間一般需要7.5至10.5個月，預計可縮短至大約5個月左右。房屋署將會在整體效率、升降機的效能及兼容性等方面作出評估，探討將來能否更廣泛進行局部升降機現代化工程。